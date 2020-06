$!Leonel Fernández califica de “atípico y accidentado” el actual proceso electoral

El candidato presidencial por el partido la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, proclamó este jueves que, el proceso electoral con miras a las elecciones del próximo 5 de julio ha sido “atípico y accidentado”, debido a los efectos de la pandemia por COVID-19.

Asimismo, el también expresidente de la República durante tres períodos de gobierno, volvió a criticar a su contendor y pasado compañero de partido, Gonzalo Castillo, tras indicar que se ha beneficiado de más de 100 mil millones de pesos de las políticas sociales que implementa el Gobierno en medio de la pandemia.

En torno al proceso electoral, Fernández sostuvo que en la recta final de un proceso electoral atípico y accidentado marcado por la pandemia del COVID-19, solo se ha podido establecer una relación directa con los electores bajo las limitaciones de lugar que amerita la situación.

“Los hechos son más elocuentes que cualquier campaña de manipulación y es un fenómeno inédito que dirigentes del comité central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en todas partes del territorio de la República, se estén juramentando en la FP”, enfatizó Fernández.

Aseguró que la FP y sus partidos aliados están destinados a ganar las próximas elecciones porque las alternativas que se presentan no poseen las cualidades que se necesitan para gobernar el pueblo dominicano.

En torno a Castillo, dijo: “Cuando hay un candidato como el del PLD que ha contado con un respaldo de más de cien mil millones de pesos, que se han utilizado en los programas sociales y asistenciales, cualquiera obtendría el 99.99 % y no digo 100% total, para dejar el margen al beneficio de la duda”.

Asimismo, aseguró que, aunque el candidato por el partido Gobierno ha tenido el respaldo del poder, no ha podido llegar el 27% de la intención de los votos, y que éstos no le sirven de nada porque los dominicanos han comprendido las limitaciones que tiene el candidato oficial.

“Un hombre que no pueda expresar sus ideas claramente, es alguien que no puede dirigir un pueblo. Dirigir los destinos de un país no es presentar un catálogo de medidas, es influir en el alma y corazón de los electores, y eso solo se hace cuando se tiene la capacidad para inspirar”, subrayó.

Al referirse a la situación por la que atraviesa el candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que lamenta las consecuencias desafortunadas del hecho y manifestó que es un riesgo que los candidatos han tenido que asumir inevitablemente en el cumplimiento de su deber.