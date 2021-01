$!Leonel Fernández califica de injusta e irregular resolución de la JCE que dejó a FP como partido minoritario

La resolución aprobada por el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) para establecer el criterio de ordenamiento en la boleta y la repartición de recursos a los partidos políticos fue calificada como incorrecta, injusta y contraria a la Constitución por el presidente de Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández.

El también expresidente de la República aseguró que cuando la JCE saca un promedio, hace uso de un procedimiento incorrecto, y toma una decisión injusta y contraria a la Constitución, por lo que van a recurrir ante la propia JCE.

La decisión tomó como referencia la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos políticos en las elecciones del 5 de julio de 2020, lo que permitió solamente al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y al Partido Revolucionario Moderno (PRM) alcanzar más del 5%, y recibir financiamiento de partido mayoritario.

Fernández argumentó que la ley de Partidos Políticos no manda a la JCE a hacer un cálculo de suma y división, sino a que los partidos que lograron más del 5% reciban el 80% de los fondos, a los que consiguieron entre 1% y 5% se les otorgue un 12% de los recursos, y a los que lograron entre 0.01% y 1% se les adjudique el 8% de los fondos. "Si la FP obtuvo 5% o más a nivel presidencial, no importa que no lo haya obtenido en demás niveles", sentenció Fernández.

La posición que FP depósito ante la JCE proponía que se tomara en cuenta el mayor porcentaje obtenido en cualquier nivel de las pasadas elecciones: presidenciales y congresuales.

Fernández afirmó que, de acuerdo a la Constitución, los poderes del Estado deben interpretar las normas en el sentido más favorable para el titular del derecho, en este caso, los partidos políticos.

Valoró, de todos modos, el crecimiento que tuvo FP, al pasar de la casilla 18 en sus primeras elecciones a la número 3 para las venideras. Dijo que las elecciones no se ganan por dinero, sino por el apoyo del pueblo.

El dirigente político habló durante la juramentación de los expeledeístas Juan José Báez y Damaso Piña en FP.