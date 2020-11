$!Leonel Fernández juramenta a ex peledeístas de La Vega en la Fuerza del Pueblo

El ex presidente Leonel Fernández juramentó este domingo en la Fuerza del Pueblo (FP) a decenas de ex dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Entre los nuevos miembros de la FP figuran desde regidores, ex regidores, ex alcaldes, ex candidatos a diputados, presidentes de comités intermedios y miembros del Comité Central en el PLD.

Luego de tomar juramento, Fernández aseguró que se trata de un fenómeno que, a menos de cien días de establecerse un nuevo gobierno, se han estado juramentando a cientos de nuevos integrantes a un partido opositor y “en proceso de construcción “.

“Lo que está ocurriendo en la República Dominicana es un fenómeno nunca visto. Cada día estamos incorporando a compañeros que ingresan a la Fuerza del Pueblo”, expresó.

Destacó el valor y la valentía que tienen los nuevos integrantes de la FP para abandonar las filas del PLD, en cuya organización tenían dos y hasta tres décadas de militancia.

Anunció que para los próximos días estarán recibiendo una avalancha de nuevos miembros en la “primera fuerza de oposición” del sistema político nacional.

El ex mandatario dijo que la FP nació para dirigir el destino de las nuevas generaciones.