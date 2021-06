$!Leonel Fernández: ”Las personas quieren una democracia, pero que sea eficaz”

El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, indicó este miércoles que “la gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde”, refiriéndose al Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que señala que al 68 % de la población dominicana no le importaría tener un gobierno no democrático, siempre y cuando sea eficaz.

Fernández explicó que con la salud pasa lo mismo que con la democracia, que cuando se pierde comienzan a apreciarla y a valorarla, ya que en la actualidad el país tiene total democracia, libertad y participación, y un 68% de la población dominicana indicó que estarían dispuestos a no tenerla.

“Lo que está diciendo la gente con esto (informe) realmente es que quiere una democracia, pero que sea eficaz, que proteja los derechos, acceso a la salud, a una educación de calidad y al empleo”, explico el presidente del partido FP.

El informe del PNUD indica que alrededor del 50 % de las personas en distintos países, menos cinco, comparten dicha postura, y el porcentaje supera el 65 % en cuatro países, entre estos la República Dominicana y El Salvador, ambos con 68 %.

El presidente del partido Fuerza del Pueblo también se refirió al tema del incremento del gasto público y destacó que ese accionar se ha realizado en todo el mundo, pero que a nivel internacional, debido a que en el año 2020 el desplome de la economía ha sido de las más grave y profunda que se conoce en la historia del mundo, el volumen de recursos que se ha inyectado ha sido cuantioso y sin precedentes.

Precisó que por el flujo tan inmenso de recursos ha disparado la demanda y el consumo, destacando que un incremento de la demanda genera también un aumento de precios por lo que hay una inflación general la cual también ha llegado a República Dominicana y destacó que la misma está siendo más intensa que en otros países de la región, porque no solo hay factores externos, sino también internos.

Fernández reiteró este miércoles a las autoridades de Gobierno mantener los programas de ayudas sociales a empleados hoy día cesantes por lo menos hasta el mes de septiembre.

“El Gobierno tienen los recursos para eso, disponen de casi de cuatro mil millones de pesos que debieron haber gastado y no lo han hecho. Se supone que, si usted quiere reactivar el crecimiento económico, no guarda el dinero, sino que lo invierte y en esta etapa un déficit se entiende, el Gobierno tiene un superávit cosa incompresible”, dijo Fernández.

Destacó que esos recursos deben ser utilizados en programas de apoyo a medianos y pequeños productores agrícolas, ayudas sociales a desempleados y chiriperos y por esa vía poder ir saliendo de la situación que tiene el país.