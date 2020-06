$!Leonel Fernández: ni Trujillo se atrevió a modificar la Constitución dos veces consecutivas

Fernández sostuvo que mientras estaba militando en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) descubrió que en la organización no había límites ni escrúpulos ni pudor y que cualquier cosa se podía hacer, lo cual representaba un retroceso en la institucionalidad nacional.

Agregó que el gobierno hizo retroceder institucionalmente a la República Dominicana.

"No es un tema personal, no es un tema de rivalidades... es un tema de como interpretamos el momento. Para mí lo que hay que hacer es consolidar la democracia”, apuntó.

El exmandatario explico que el problema de oficialismo es que no comprenden los límites institucionales y creen que pueden hacer lo que quieran.

“El problema es cuando no se entienden los límites constitucionales del sistema democrático y se cree que se puede hacer lo que se quiere porque se está en el poder y eso no es así. Eso no es verdad”, declaró.

En el PLD “éramos una familia (pero) los que llegan tienen el propósito deliberado de perpetuarse en el poder, crean una fracción grupal, excluyen a los que no son de ellos y van acumulando un poder”, concluyó.

El exmandatario habló al ser entrevistado en el programa “Decisión 2020”, que se transmite por CDN, canal 37.