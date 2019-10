$!Leonel Fernández: “Pueblo mata papeleta”

“Pueblo mata papeleta” manifestó el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, al confiar en que vencerá a su contrincante Gonzalo Castillo, precandidato apoyado por el sector oficialista y danilista.

Entrevistado en Diario Libre, también atribuyó sus aspiraciones a ser candidato para un cuarto período presidencial a que su ciclo está inconcluso y tiene que liderar una segunda ola de transformaciones.

“Esa no es una decisión personal, es que cuando yo he estado en los procesos políticos hay fuerzas sociales que se apoyan en ese liderazgo y obviamente entienden que hay un ciclo que debe completarse que aún está inconcluso y que requiere una segunda ola de transformaciones en el ámbito democrático institucional en lo que tiene que ver con lo económico, lo social, tecnológico, ambiental para concluir este proceso histórico, el ciclo que me ha correspondido liderar”, expresó.

Entonces uno se siente comprometido con su país, creo que efectivamente hemos avanzado mucho, sobre todo desde que el PLD llegó al poder ha habido una aceleración del crecimiento económico en la República Dominicana,

“Pero hay cosas aún inconclusas, que se entiende que es el liderazgo que represento puede continuarlo y concluir”, expresó.

“Sangre renovada” es la respuesta que dio ante la pregunta de si se siente de “sangre nueva”.