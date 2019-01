$!Leonel Fernández radicaliza su discurso ante el desafío del danilismo

“Para reafirmar la democracia y el respeto a nuestra Constitución, nada mejor que el grito que se dio en Sánchez Ramírez de la Batalla de Palo Hincado ‘pena de la vida del soldado que ordenase retirada y pena de la vida a quien conduzca aunque fuese yo mismo’ no hay marcha atrás, bajo cualquier circunstancia, e’ pa’ lante que vamos”, fue el más reciente grito de guerra del presidente y aspirante presidencial del PLD.

El expresidente Leonel Fernández ha radicalizado su discurso cuando se acerca la “fecha fatal” de marzo, y cada día hay más incrédulos en que el presidente Danilo Medina finalmente despeje las dudas sobre la búsqueda o no de otro proyecto reeleccionista.

El danilismo ha tomado un nuevo brío desde una reunión encabezada por su líder en la casa presidencial de Juan Dolio, donde tradicionalmente se reúnen a compartir con motivo del fin de año.

No hay una línea clara ni unificada sobre la reelección, porque algunos funcionarios no dan señales definitivas de que se puso en marcha de nuevo ese tren, pero la radicalización del discurso de algunas figuras claves de Medina, como el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, deja claro que no se quedarán de brazos cruzados y defenderán su espacio como tendencia mayoritaria en muchos organismos del PLD.