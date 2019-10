Leonel Fernández se manifiesta en la JCE: “No venimos aquí a que se nos declare triunfantes, venimos a defender la democracia”

Fernández, resaltó otra vez que no se hizo una auditoría a los equipos de la JCE, y culpó al Gobierno por ello, al no dar los recursos a tiempo.

“Yo no vengo aquí a que se me conozca una candidatura triunfante, estoy aquí para defender la democracia de la República Dominicana”, alegó Fernández.

“En la República Dominicana el problema nuestro es que en febrero de este año la JCE tomó por resolución contratar a una empresa internacional de reconocida reputación técnica para realizar una auditoría técnica al código fuente del software que se utilizaría en el sistema. Pasó marzo, febrero, junio, julio, agosto, septiembre sin auditoría. Habían pasado más de seis meses y le habíamos pedido por escrito a la JCE que hiciera esa auditoría técnica porque de lo contrario no se certificaría el sistema. Cuando le preguntamos a la JCE por qué no se hizo nos dijeron porque el Gobierno no había entregado los fondos requeridos en el tiempo dado”, sentenció.

Fernández dijo que en la comisión del alegado fraude electoral quienes lo hicieron cometieron un grave error.

“Cometieron un grave error, cuando se había computado el 90 % de las mesas nosotros estábamos ganando. Ahí entraron en pánico, se durmieron y entonces en las remotas provincias del Sur empezaron a votar en forma que no se corresponde con el comportamiento humano”, dijo Fernández, “en toda la República Dominicana, el porcentaje de votación fue de un 25% en el lejano sur el porcentaje de votación llegó a un 70%. Ganamos en el 90 % de la totalidad de los cómputos cuando de acuerdo. Con el fraude que han cometido están cogidos”.