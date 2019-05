Leonel Fernández sentencia no apoyará por segunda vez una reforma constitucional

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y expresidente de la República, Leonel Fernández, advirtió que no apoyará por segunda vez una reforma constitucional.

“Entonces ya se hizo una vez, en el año 2015 y nosotros en aras de mantener la unidad del partido, aun estando en desacuerdo la aceptamos, una segunda vez no es posible, porque pone en riesgo la democracia de la República Dominicana”, puntualizó.

“Donde no hay estabilidad política y democrática, no hay estabilidad de nada; por tanto, no hay crecimiento económico, no hay desarrollo, no hay prosperidad. Se requiere como anticipo, se requiere como premisa, que exista una estabilidad política democrática, lo que quiere decir que ese sistema representa la voluntad democrática, y las reglas de juego en la sociedad democrática están en la Constitución”, enfatizó.

“En esta fase –continuó diciendo- el tema es el respeto a la Constitución de la República, toda Constitución establece límites. Si alguien está en desacuerdo, no es que usted cambia y la adapta para su beneficio personal. Toda legislación debe ser para el bien común no para beneficio personal.

Fernández dijo en un acto donde recibió el apoyo de el Movimiento de Unidad, Renovación y Orden (MURO), que la Carta Magna es intocable y eso es innegociable y que ahí estará hasta el final, dando esta batalla y que con el respaldo mayoritario del pueblo dominicano saldrán triunfante.

Exteriorizó su firme decisión de llevar esta lucha, junto a todos los que defienden la Constitución, hasta el final. “Y yo estoy seguro que venceremos. Vamos a vencer en esta batalla por que tenemos la razón histórica, porque tenemos la verdad y porque es en realidad, lo que beneficia a la República Dominicana”, manifestó Fernández.