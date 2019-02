$!Leonel: “Goberné para todos los peledeístas y nunca formé grupos”

El presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, dijo el pasado fin de semana en la provincia de Monte Plata que nunca ha formado grupos dentro de esa organización política y que cuando gobernó, gobernó para todos los peledeístas, por lo que desea volver al poder para reunificar ese partido.

Fernández ofreció esas declaraciones ante cientos de dirigentes y miles de peledeístas , quienes revalidaron su afecto y lealtad al exmandatario en diversos actos.

"Nunca fui parte de ninguna fracción, de ningún grupo. Siempre traté de mantenerme por encima de eso y nunca lo necesité", recordó Fernández al hablar ante numerosos campaneros de partido.

Indicó que fue Presidente durante tres ocasiones y que nunca lo logró con el apoyo de grupo alguno. "Siempre vi al PLD como una familia y cuando me decían -fulano es de tal grupo, yo respondía: no me importa, primero es del PLD", valoró.

Manifestó que la importancia de su retorno al poder es para reunificar el partido y lograr el respeto entre todos los peledeístas.

En su recorrido por Monte Plata, Fernández recibió el apoyo del diputado Roberto Berroa, el exalcalde Neris Figaris, el dirigente y profesor Yovanny Mezquita Rivera, el exdirector regional de Educación, Juan Tomás Brito, el dirigente y profesor Juan Fernando Rodríguez (Beris), el dirigente César Manzueta, entre otros importantes líderes de la provincia.

Fernández dijo sentirse como en casa en esta provincia y recordó que en su Gobierno fue cuando Monte Plata comenzó a tomar forma y salir de la ruina en que se encontraba y que en un próximo gobierno suyo dará especial importancia a esta zona ecoturística.

Con el lema: "¡No hay Marcha Atrás!", Fernández continúa recorriendo todos los rincones de la geografía nacional para impulsar su "Proyecto Leonel 2020" y lograr la meta inmediata de los dos millones de firmas para su aspiración presidencial.

También ofrecieron su apoyo dirigente del distrito municipal Don Juan, como es el caso de los presidentes de intermedio Saturnino Castro, Germán Ferrer, Maryluz Canela, Gregory Catano, entre otros.