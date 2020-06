Leonel: gobierno debe concentrarse en resolver problemas y no en perpetuarse en el poder

El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández , manifestó este miércoles que le preocupa que el gobierno “ esté concentrado en ver cómo realiza maniobras inimaginables para perpetuarse en el poder” y no se enfoque en resolver los problemas del país.

Mediante una nota de prensa expuso que la razón de que se haya pedido una quinta prórroga se debe a que “en la medida que se prorroga un estado de emergencia, solo el gobierno está en capacidad de hacer campaña electoral”.

“Salen hasta después del toque de queda e impiden que las demás fuerzas políticas puedan participar democráticamente de la vida electoral”, argumentó Fernández.

Puso también de ejemplo el tema de las ayudas y las asistencias sociales, con las que dijo, procuran sacar una ventaja política, método que resaltó han cuestionado porque el clientelismo político busca tener personas adheridas porque reciben presuntamente un favor: “y no es favor, porque se hace con el dinero pueblo”.

“Frente a ese método tenemos que reaccionar, creemos que si hay programas de asistencia no es para beneficio político”, dijo Fernández, quien agregó que no se deben convertir las ayudas sociales y asistencias que brinda el Estado para hacer sentir a quien las recibe que debe devolver un favor, porque no lo es.

Juramentaciones

El tres veces presidente de la República juramentó este miércoles en la Fuerza del Pueblo a dirigentes que integran seis movimientos que decidieron pasar a las filas del partido que lidera Fernández.

Expresó su satisfacción por el apoyo recibido y anunció que en los próximos días visitará los 158 municipios del país, a la vez que exhortó a los recién juramentados a formar listas de familiares, amigos y conocidos para llevarlos a votar el próximo 5 de julio.

Entre los juramentados figuran los integrantes del Movimiento Leales con Leonel, coordinado por el exjefe de la Policía Nacional José Armando Polanco Gómez; así como los del Movimiento Rentcalistas Caletero con Leonel, que agrupa a dueños de Rent A Car de las inmediaciones del Aeropuerto Las Américas, coordinado por Edilo Polanco.

También los que integran el Movimiento Libertador Dominicano, coordinado por Giro Tomas; Movimiento de Transportistas Unidos, coordinado por Wendy Mercedes; la Asociación de Chef, Cocineros, Camareros y Steward (Asochefcos), coordinado por Fernando Valerio y el Movimiento Acción Democrática por la vida.

Asimismo, el movimiento 200 Amigos con Leonel, coordinado por Isidro Clase; Movimiento Altagraciano a Rajatabla con Leonel, antiguo “Movimento Altagraciano con Ramfis”, coordinado por Jordy Jiménez; Movimiento Mil por Mil con Leonel coordinado por Randy Infante Monción, y Alianza de Movimientos Externos la Unión de Santo Domingo Oeste, coordinado por Rafael Rodríguez.