$!Leonel: “Hay tareas inconclusas que me permiten a mí retornar al escenario público”

El candidato presidencial por la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, justificó este lunes su aspiración a un cuarto mandato a que todavía hay obras pendientes y que el progreso está en constante construcción.

“El progreso siempre es un proceso inconcluso, el progreso no tiene límite, hay una dinámica de los hechos que siempre tiene mutación continua, y por consiguiente, hay tareas inconclusas que me permiten a mí retornar al escenario público”, indicó el exmandatario durante una entrevista en el programa “Decisión 2020”, que se transmite por CDN, canal 37.

Indicó que en el caso institucional ha habido un retroceso, ante el cual, él no puede permanecer indiferente. “Eso me obliga o me estimula a la participación pública, que, en este caso, tiene que ser con una candidatura”, indicó Fernández.

Manifestó que en el ámbito económico tuvo éxito con un modelo de trabajo intensivo, modelo que ahora se puede combinar con uno de capital intensivo con una fuerte base tecnológica.

Agregó que la democracia es un proceso de continuo desarrollo y el progreso no tiene límite revolucionando, y que en la medida que pueda tener la capacidad para discernir sobre estos temas, “que puedo considerar que sean útiles para el país, pues participo”.