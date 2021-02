$!Leonel llama a dominicanos a vacunarse contra el COVID-19

El expresidente de la República y presidente del opositor partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, expresó este lunes su respaldo al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 anunciado en la mañana por el Gobierno.

El político llamó a la población a vacunarse sin temor contra la enfermedad, cuya incidencia en el país se elevó en las últimas semanas.

“Y por tanto, exhortamos a todos nuestros compañeros y a toda la población general a vacunarse”, planteó durante un acto político de los que hace.

La aerolínea Iberia anunció hoy que las primeras dosis del fármaco llegarán esta noche al país a bordo de una de sus aeronaves.

Fernández dijo que el mismo está en la disposición de vacunarse, tan pronto le llegué el turno.

“Yo lo haré cuando me toque, porque en eso hay distintas fases y, por supuesto, la primera fase no me corresponde, tengo que esperar cuando me corresponde, pero cuando me llegue mi turno ahí estaré”, acotó.