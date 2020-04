$!Leonel reclama transparencia en las compras del Gobierno por la pandemia del coronavirus

El expresidente Leonel Fernández advirtió que en momento de grandes crisis los gobiernos tienen que ser más rigurosos con la transparencia, porque la confianza de la población está depositada en la capacidad ejecutoria de las autoridades.

Llamó la atención sobre el hecho de que en momento de calamidad y de infortunio, en lugar de contribuir en la solución de los problemas, alguien esté pensando en hacer negocios a la sombra del Estado.

El presidente del Partido Fuerza del Pueblo vaticinó que una acción de esa naturaleza genera mayor nivel de desconfianza e indignación de la población que puede conducir hasta una poblada.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA reconoció que ciertamente está previsto que dentro del estado de excepción, y el estado de emergencia en que se encuentra el país en la actualidad, por disposición del Congreso Nacional, se pueden llevar a cabo contrataciones de servicios públicos sin estar sometidos al rigor de la licitaciones públicas nacionales e internacionales.

Empero, agregó que eso no significa que no se haga con la debida transparencia, y por consiguiente no se puede contratar a una empresa para que provea medicamentos, y a lo que se dedica esa empresa es la construcción de edificios, porque si no tiene ninguna experiencia previa en suministro de medicamentos, y su especialidad tiene que ver con construcción, obviamente que está descalificada de antemano.

“Yo pienso que en momentos de grandes crisis los gobiernos tienen que ser, todavía más riguroso con lo que tiene que ver con la transparencia, porque la confianza de la población está depositada en la capacidad ejecutoria del Gobierno, y si resulta que en momento de calamidad, de desgracia, de infortunio, en lugar de contribuir a la solución de los problemas, alguien está pensando en hacer negocios a la sombra del Estado”, dijo refiriéndose a la compra de medicamentos y equipos médicos por más de 1500 millones de pesos para atender las urgencia por la pandemia del coronavirus .

En ese sentido dijo que eso genera mayor de desconfianza, y yo diría que hasta un nivel de indignación de la población, que puede producir hasta pobladas y protestas“ .

Sostuvo que un gobierno que haga eso, obviamente pierde toda la credibilidad y confianza.

“Entonces son momentos en los cuales hay que extremar la transparencia de todas las transacciones que tienen que llevarse a cabo“, remachó el líder político opositor.

Leonel indicó que las empresas que sean contratadas tienen provista de una solvencia moral, de una experiencia en el área para la cual ha sido contratada, y capacidad para cumplir con los compromisos que ha asumido.

“En fin, tienen que tomarse en cuenta una serie de consideraciones, porque la confianza de la población en los gobiernos, en las entidades públicas, radica ciertamente en la capacidad, sobre todo en momentos de crisis, de poder realizar su labor de manera tal que merezca la confianza, el reconocimiento y la valoración de toda la ciudadanía, y especialmente de la opinión pública“, sentenció el tres veces presidente de la República.