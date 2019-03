$!Leonel reitera “no hay marcha atrás para defender la Constitución de la República”

El expresidente Leonel Fernández encabezó este miércoles un encuentro nacional con coordinadores regionales y directivos de los movimientos que integran el Sector Externo con Leonel (SEL), en el que reiteró que no hay marcha atrás para defender la Constitución de la República.

A raíz de la promoción de una reelección del presidente Danilo Medina.

En relación a los dos millones de formularios de personas registradas que apoyan su candidatura de cara al proceso electoral del 2020, dijo que en un encuentro en el Centro Olímpico en su máxima capacidad enviará un mensaje de que no hay marcha atrás ante cualquier circunstancia.

“Del conjunto y fuerzas diversas que nos apoyan yo aspiro a no menos de 200 mil personas, esa multitud que se va a reunir en el Centro Olímpico se va a multiplicar y mandaremos un mensaje que es que no hay marcha tras para defender la Constitución de la República, para defender la democracia, no hay marcha atrás, para más empleos para los jóvenes, no hay marcha atrás, para proveer el desarrollo de la República Dominicana, no hay marcha atrás, ante cualquier circunstancia. ¡E pa´ lante que vamos!”, y así terminó su discurso.

En tanto, el diputado Rubén Maldonado dijo que el enemigo no está en esa organización política, pero hay sectores que quieren mantenerse por encima de cualquier cosa violando los reglamentos y la Constitución.

“Entonces, frente ante esa pretensión, nosotros defendemos el gobierno de Danilo Medina, siempre lo hemos hecho, lo que no defendemos es la pretensión de mantenerse más allá del 2020”, subrayó Maldonado.

La actividad se desarrolló en el hotel Dominican Fiesta, de la capital, en el que el coordinador general del SEL, Freddy Pérez, coincidió con Fernández en la importancia del sector externo.

Agregó que el SEL maneja un sistema informático que garantiza la organización de ciudadanos que apoyan las aspiraciones presidenciales de Leonel Fernández.

Dijo que esos grupos del sector externo lo integran personas en diferentes partes del país, así como Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá y Europa, lo que multiplica la adhesión de la gente a favor de Fernández.

En el encuentro hablaron los coordinadores regionales Angelita Peña, región Sur; Arístides Fernández Zucco, del Este y Luis Toral, Cibao.

Participaron Radhamés Jiménez y Bautista Rojas, coordinadores general y operativo del Proyecto Leonel 2020; el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado; los diputados Henry Merán y Demóstenes Martínez; Roberto Rosario, miembro del equipo del Proyecto Leonel 2020; Omar Fernández, hijo de Fernández, entre otros.