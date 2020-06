$!Leonel: un hombre que no pueda expresar sus ideas claramente, no puede dirigir un pueblo

El presidente de la Fuerza del Pueblo y partidos aliados, Leonel Fernández, manifestó este jueves que un hombre que no pueda expresar sus ideas claramente "no es digno de dirigir un pueblo".

“Un hombre que no pueda expresar sus ideas claramente es alguien que no puede dirigir un pueblo. Dirigir los destinos de un país no es ejecutar un catálogo de medidas, es influir en el alma, en el corazón y en el espíritu de un pueblo, y eso solo se hace cuando se tiene la capacidad para inspirar”, refirió el candidato presidencial en una asamblea realizada con miembros del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Afirmó que la Fuerza del Pueblo y los partidos aliados están destinados a ganar las elecciones "porque las alternativas que se presentan no gozan de la confianza y la credibilidad frente al pueblo dominicano", reiterando que al candidato oficialista, el gobierno le ha apoyado con 100 mil millones de pesos en estos últimos tres meses de pandemia: RD$60 mil millones de programas sociales y los 40 mil millones de los fondos de pensiones.

“Estoy seguro que la totalidad del pueblo dominicano nos estará respaldando porque sencillamente no hay competencia donde hay tantos recursos detrás y sin embargo, el candidato del partido oficial no logra llegar ni siquiera al 26 % o 27 % de intención de votos”, dijo, según cita una nota de prensa de la Fuerza del Pueblo.