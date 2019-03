Leonel: “Una reforma para la reelección pone en riesgo la democracia”

Partidos del Foro Permanente de Partidos Políticos (Fopppredom) se reunieron con el expresidente Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para debatir correctivos planteados por esas organizaciones “o cuando menos orientar las estrategias políticas requeridas para lograr la superación de las deficiencias normativas y administrativas determinadas por las recientes leyes Electoral y de Partidos, que afectan negativamente a todo el sistema de partidos”.

Sobre la reelección, Fernández explicó: “consideramos que una segunda reforma consecutiva a la Constitución de la República con el propósito único de viabilizar una reelección presidencial pone en riego la democracia dominicana, y así como, cerca del 70% de los encuestados en estos días, manifiestan su desaprobación a esa finalidad, yo creo que en efecto hoy día la democracia dominicana depende del respeto que se tenga de la Constitución de la República”.

En el encuentro estuvieron representantes de los partidos Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD), Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC), Frente Amplio, Partido Demócrata Institucional (PDI) y Partido de Unidad Nacional (PUN).

Al referirse a las leyes de Partidos y de Régimen Electoral, Fernández indicó que se entiende que estas leyes han debido contribuir al fortalecimiento del sistema de partidos, garantizando una regulación y promoviendo y estimulando una participación, pero se han encontrado debilidades he inconsistencias que lo que hacen es que debilitan la participación de los partidos y su potencial de consolidación en el futuro.

“De manera que lo hemos examinado y se me ha entregado un documento que contiene las observaciones sobre este particular y compartimos esas observaciones que han hecho y por consiguiente creo que en algún momento debe producirse rectificación a los fines de garantizar una participación más incluyente y más democrática de todos los partidos políticos del país”, expresó.

Fernández saludó la realización del encuentro y secundó las palabras del presidente de Fopppredom en el entendido de que existen inconsistencias en la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Régimen Electoral en la medida de que no garantizan un participación equitativa todas de las organizaciones en el sistema político y democrático nacional.

Elías Wessin Chávez, presidente del Fopppredom explicó tras el encuentro que esa organización entregó un documento a Fernández donde se expresan las preocupaciones puntuales que tiene ese foro en relación a la recién publicada Ley de Partidos Agrupaciones y Movimientos Políticos 33-18 y la 15-19 de Régimen Electoral.

“Hemos vertido aquí preocupaciones puntuales que tienen que ver con la reserva del 20% de las alianzas y hemos detectado algunas contradicciones que tienen éstas leyes como es el caso de que se habla ya de cuatro niveles de elección, es decir, la separación de los Senadores de los diputados”, dijo Chávez.

Sobre el tema del momento, que es el planteamiento de voto separado entre senadores y diputados, el Fopppredom argumenta que: Se acepta mayoritariamente que al crearse niveles diferenciados de elección, entonces no es posible el arrastre.

“Lo que se defiende es que en el nivel de diputados, la votación por el partido arrastra al diputado con mayor votación pero no al senador porque se encuentra en un nivel diferente, y esto con independencia de que se use la boleta física o la boleta electrónica. En esta última el voto por el diputado es totalmente preferencial, no hay voto por partido, de manera que en ésta no existe ni siquiera la posibilidad del arrastre”, expresan.

Afirmaron que se presta a interpretación el párrafo IV del art. 104, al disponer que se computan al alcalde “todos los votos obtenidos en el municipio”. Los distritos municipales son parte del municipio. ¿Se entenderá que los votos del distrito municipal, que forma parte del municipio, se suman al alcalde?

Según el Fopppredom, por aplicación del párrafo V del artículo 104, los votos del distrito no se suman al municipio. Pero como el texto del párrafo IV dice que se le suman “todos” los votos del municipio, o la JCE lo aclara vía reglamento o se producirán recursos electorales donde quiera que un alcalde entienda que procede sumársele “todos” los votos del municipio.

Indican que, de acuerdo al artículo 92 de la Ley Electoral, los niveles electorales de interés para el presente informe son los que contienen candidaturas no divisibles y no fraccionables: senatoriales, de diputados y municipal.