Leonel y Reinaldo y sus razones de por qué no se convocó al Comité Político

La convocatoria a una reunión del Comité Político del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es la nueva manzana de la discordia en la organización. Su presidente, Leonel Fernández, y secretario general, Reinaldo Pared Pérez, difieren sobre las razones por las cuales no se produjo el encuentro este lunes.

Los políticos han utilizado sus cuentas de Twitter para justificar que no se diera la reunión. En el caso de Fernández, quien además es aspirante a la candidatura presidencial del partido, dijo que se comunicó el pasado viernes con Pared Pérez para coordinar el encuentro, pero que éste le dijo que no se podía por compromisos que tenía con una “eventual reunión del Consejo Nacional de la Magistratura”.

“El pasado viernes llamé al secretario general del @PLDenlinea , compañero Reinaldo Pared, a los fines de coordinar la convocatoria del Comité Político. Reinaldo me expresó que no se podría debido a una eventual reunión del Consejo Nacional de la Magistratura hoy lunes 4 de febrero”, post de Fernández.

De su lado, Pared Pérez, precandidato al igual que Fernández a la candidatura presidencial peledeísta, prácticamente desmintió la versión del presidente del partido, al plantear que las reuniones del Comité Político se las autoriza éste “y eso fue lo único que dije y reafirmo”. “No me pidieron explicaciones del por qué no se produjo la de hoy”, planteó en un mensaje que colgó en su cuenta @ReinaldoPared.

“Siempre he dicho (y reitero) que las reuniones del CP del @PLDenlinea me las autoriza el cro. @LeonelFernandez y eso fue lo único que dije y reafirmo. No me pidieron explicaciones del por qué no se produjo la de hoy”, fue la respuesta del también presidente del Senado.

Jaime David pidió la reunión

El 28 de enero de este año, el exvicepresidente del país Jaime David Fernández Mirabal, pidió a Fernández y a Reinaldo, en sus calidades de presidente y secretario general del partido, que el órgano fuera convocado este lunes cuatro de febrero para evitar el “desbordamiento de las pasiones de la dirigencia”, así como para llevar tranquilidad a la población ante las “grandes amenazas” que se ciernen sobre el PLD.

Fernández Mirabal es miembro del Comité Político, el cual tiene cuatro meses que se no se reúne.