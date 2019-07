$!Leonelistas desafían la lluvia y radicalizan lucha en defensa de la Constitución

La lluvia no había comenzado, a eso de las 3:00 de la tarde de este miércoles cuando miles de seguidores del expresidente Leonel Fernández ya ocupaban la avenida Enrique Jiménez Moya entre las avenidas de la Salud y la Independencia, Distrito Nacional, en espera de la señal de su líder para marchar hacia el Congreso Nacional “por el respeto a la Constitución”.

La hora avanzaba y entre la multitud llegaban los diputados Carlos Guzmán, Henry Merán, Rubén Maldonado; los altos dirigentes peledeísta Bautista Rojas Gómez, Franklin Almeyda Rancier y el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán “Vinicito”, entre otros miembros de partidos minoritarios.

Casi a las 4:00 de la tarde llegó el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Leonel Fernández, y fue subido a la capota de un jeepeta, desde donde encabezó la manifestación, bajo consignas, pancartas y el sonar de redoblantes.

Al llegar a la explanada frontal, seguido de la interpretación del merengue “No está en venta la Constitución”, del merenguero Johnny Ventura, Fernández comenzó sus palabras, al mismo tiempo del inicio de un fuerte aguacero, que no evitó que la enardecida multitud se mantuviese vociferándole palabras de aliento.

Antes de hablar, Fernández firmó el libro en el que se opone a una posible reforma constitucional y que desde hace más de una semana sus seguidores rubrican en las afueras de la sede del Poder Legislativo.

“Esta lucha de la defensa de la Constitución no es conmigo, va más allá de cualquier organización política, es un tema de la sociedad dominicana para que la Carta Sustantiva no sea reformada para permitir la reelección. Me conmueve profundamente estar frente al Congreso Nacional pidiendo respeto a la Constitución dominicana”, manifestó Fernández.

Dijo que no es cierto el planteamiento de algunos sectores de que su iniciativa responde a apetencias personales o que es producto de una lucha de tendencias a lo interno del partido oficialista encabezada por él y por el presidente Danilo Medina.

Como en todos estos días, el Congreso Nacional se mantuvo acordonado de guardias y policías.

Bajo la fuerte lluvia, Fernández indicó que tiene un profundo respeto por el mandatario Danilo Medina, así como los miembros del Comité Político y Central, sin embargo, no apoya una posible modificación a la Carta Magna. Esas palabras avivaron a la multitud que se mantuvo pendiente a su discurso de principio a fin.

“En el año 2010 nosotros promovimos una nueva Constitución integral en la República Dominicana, se hizo por vez primera en este país y fueron consultados diferentes sectores (...) fue una Constitución íntegra que estableció un estado social y democrático de derecho en República Dominicana”, recordó.

Enfatizó que la mayoría está representada en el pueblo dominicano, y que más de un 80% de ese pueblo se opone a la reforma. “Yo lo lamento, pero yo no puedo apoyar”, añadió el exmandatario, haciendo alusión a que no puede respaldar los intentos reeleccionistas.

En ese sentido, dijo que una Constitución es un pacto social y no un monopolio exclusivo de un Congreso o de un parlamento”.

“No hay marcha atrás en la defensa del futuro del pueblo y el porvenir de la Constitución, “Qué viva la República Dominicana, qué viva la Constitución y qué viva la democracia”, concluyó Fernández.