$!Leonelistas le entran a Amarante Baret; Rafael Núnez le pide que le mande esa carta a Danilo

La propuesta de Carlos Amarante Baret, precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de que Leonel Fernández retire sus aspiraciones, alegando que atentan contra la unidad de la organización, no cayeron nada bien entre seguidores del expresidente de la República.

Fernández busca ser el candidato de la organización para las elecciones de 2020.

Rafael Núnez, encargado de Comunicaciones del proyecto de Fernández, y Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados, rechazaron tajantemente, por separado, la sugerencia del político.

El primero planteó que a quien el político debe proponerle eso es a Danilo Medina, actual presidente de la República y quien, de acuerdo a algunos sectores, debe optar por un nuevo periodo, pese a que constitucionalmente está inhabilitado.

“El que se debe de retirar es el que no tiene autorización por la Constitución, porque se lo impide la Constitución de la República. Por qué no le pide a Danilo que desista él. Él tiene que mandarle esa carta a Danilo diciéndole que la Constitución de la República le prohíbe a él reelegirse, Leonel no tiene impedimento”, adujo Núñez al ser contactado por Diario Libre.

De su lado, Maldonado tildó como un “irrespeto, algo infantil e inverosímil” que Amarante Baret le pida a Fernández que decline, siendo el candidato “más valorado para ganar la Presidencia en el 2020”, algo que lo demuestran las encuestas realizadas desde hace un año y medio.

“Porque tú pedirle al candidato que tiene el mayor nivel de popularidad del Partido de la Liberación Dominicana y un candidato hábil, en términos legales, en términos constitucionales, que no le impide nada ser candidato, que deje ser candidato y que olvide sus pretensiones de ser el candidato del PLD, como nosotros estamos buscando, eso es un somero disparate”, indicó a este medio.

Sobre el argumento de que la unidad del partido de gobierno está en peligro con la precandidatura de Fernández, Maldonado dijo que querer imponer la reelección de Medina es lo que realmente pone en riesgo la unidad partidaria.

“No, él está equivocado, lo que pone en riesgo la unidad del Partido de la Liberación Dominicana es la pretensión de querer imponer a una persona que la Constitución le impide ser candidato como candidato del partido, porque eso es violentar los acuerdos que ya hemos firmados y hemos establecidos, pero también es violentar la Constitución de la nación”, acotó.

Dice a Amarante que se ponga a trabajar

Aconsejó a Amarante Baret que se ponga a trabajar en su proyecto, el cual dijo no arranca, para ver si en un futuro puede dejar un legado. De igual modo, consideró que con su sugerencia lo que busca desde hace tiempo y “desesperadamente” una confrontación con Leonel Fernández, “pero eso no va a suceder nunca”.

“El primero tiene que decidir qué es lo que es lo que él quiere hacer, si él quiere ser candidato lo primero que tiene que entender que sus adversarios son todos aquellos que intenten ser candidatos presidenciales”, adujo.

Roberto Rosario pide respeto por la Constitución

Mientras que Roberto Rosario, expresidente de la Junta Central Electoral, dijo en un mensaje enviado a los medios, que “la presentación del doctor Leonel Fernández para la Presidencia en el año 2020, no es una decisión particular. Esta lo desborda, ya que tiene un compromiso con la historia, y con las fuerzas políticas y sociales que se sienten en él representadas. En estos momentos, es un dique de contención para el continuismo y la abolición de los derechos elementales, y el inicio de un gobierno perpetuo, no democrático”.

“Pretender justificar violar la Constitución de la República, incumplir sus compromisos y los acuerdos suscritos, en el ejercicio de un derecho constitucional, y en desconocimiento de los derechos colectivos de estas fuerzas políticas y sociales, representadas en nosotros, si no es un irrespeto, por lo menos es una desconsideración”, subrayó Rosario.

Asimismo dijo: “El doctor Leonel Fernández, aunque quiera, no puede renunciar al ejercicio de ese derecho. Por el contrario... ¿es mucho pedirles al Presidente Danilo Medina, al compañero Carlos Amarante Baret, y a los demás aspirantes de la facción política danilista; que en aras de la unidad de nuestro partido, respeten la Constitución y cumplan con lo pactado?”.

​”De no hacerlo, ellos serán los responsables, ante la sociedad y ante la historia, por el daño irreversible que les causarán al país, por su ambición desmedida, y por los efectos devastadores que esto tenga en el PLD y en cada uno de sus miembros, que con tanto sacrificio han hecho posible los sucesivos triunfos de este partido, y sin embargo, han vivido siete años de total olvido”, dijo Rosario.