$!Leonelistas reaccionan a acusaciones de Danilo

La reacción del leonelismo al discurso del presidente Danilo Medina en el cual acusó a Leonel Fernández de no haberlo apoyado en ninguna de las campañas electorales no se hizo esperar. Los seguidores del expresidente acusaron al mandatario de tener mala memoria y haber olvidado todo el esfuerzo que puso el político para llevarlo a la Presidencia.

Le recomendó al presidente que revise un poco el pasado y escuche a personas imparciales, no empleados suyos, que le dirán lo que él quiere escuchar.

“Yo creo que el presidente Danilo Medina tendrá que revisar un poco el pasado porque está totalmente descontextualizado de la realidad. Yo creo que el presidente Medina tendrá, necesariamente, que consultar un poco más a su memoria y consultar, no a sus parciales, que siempre le van a decir las cosas que a él le gusta escuchar, sino aquellos que están del lado de él, pero no están tan comprometidos, no son empleados de él, porque la verdad es que él está totalmente y absolutamente descontextualizado de la realidad y de la verdad. Lo único que ha hecho Leonel Fernández, y todos los que estamos junto a él con La Fuerza del Pueblo, es haber trabajado con él para que fuera candidato en el año 2000, 2012 y el 2015. Quién te habla era parte de su equipo de trabajo, dejé de estar al lado de Danilo Medina cuando se hizo presidente de la República”, subrayó.

¿Quién realmente se apega al poder?

El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) y quien renunció del PLD​​, Manolo Pichardo, destacó que Leonel Fernández no puede ser la persona que Danilo describe como apegada al poder, tomando en cuenta que en dos ocasiones rechazó modificar la Constitución para optar por la reelección.

“El tema es que durante el primer gobierno de Leonel Fernández hubo sectores, partidos políticos, incluso Joaquín Balaguer le propuso reformar la Constitución para que se repostulara y el compañero Leonel Fernández se negó, pero luego cuando se pretendía que el compañero Leonel Fernández modificara la Constitución de la República para que se postulara por un tercer período, dijo que no. Entonces, quién es que se apega a la Presidencia de la República?”, expuso.

Indicó que, incluso, Medina “ha recurrido a un fraude electoral para mantener su grupo en el poder. Cuando nosotros pensábamos que ya habíamos superado los fraudes electorales en la República Dominicana, que esas cuestiones eran del pasado. Es él que lo ha hecho y ha metido a la República Dominicana en esta situación de crispación y ha provocado la división del Partido de la Liberación Dominicana”, dijo.