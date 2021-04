$!Lidio Cadet afirma diputados del PLD tienen conciencia para apoyar o no las tres causales

La Cámara de Diputados se encuentra en el en la fase de los debates de la modificación del Código Penal Dominicano, en el cual no fueron incluidas las tres causales del aborto y por lo que el diputado José Horacio Rodríguez realizó un informe disidente.

En ese sentido, Gustavo Sánchez vocero de los diputados del PLD dijo que valora las decisiones que se tomen en su partido y que naturalmente los legisladores expresarán su postura en el momento de la votación sobre la inclusión o no de las causales dentro del Código Penal.

"La conciencia es sagrada, y nosotros no podemos hacer que ellos voten por un sentido (posición) porque con esto se podría tener menos votos o porque esto puede perjudicarlos a nivel personal, tiene que ser por conciencia y convicción", destacó el miembro del CP.

Cadet durante una visita al bloque de diputados del PLD, se expresó en torno a la decisión del Comité Político de "bajarle líneas" a los diputados para que apoyen la aprobación de las tres causales, y señaló que por conciencia un diputado puede elegir votar o no por las causales.

Lo que piensan los diputados

"Sin ánimo de entrar en contradicción con la cúpula PLD, los diputados van a votar de acuerdo a su ideología que no entra en contradicción con la alta dirigencia cree que no entra en conflicto con el partido porque no es un tema político", declaró el diputado Luis Henríquez Beato.

Mientras Priscila de Oleo dijo que ellos respetan la decisión del Comité Político PLD pero que los diputados "van a votar de acuerdo a sus convicciones. Manifestó que PLD está siendo coherente con la posición fijada desde un principio. Argumentó que el partido les dejó en libertad de decidir y no les ha bajado linea, a pesar de que como partido ha defendido las tres causales".

Ysabel de la Cruz consideró "que los diputados del PLD en su mayoría son provida, por lo que votarán de acuerdo a sus convicciones y no a la decisión de la alta dirigencia porque tres causales no es un tema político sino de convicciones personales". Destacó que 102 diputados firmaron un manifiesto por la vida entre los que se encuentran 37 que son del PLD.