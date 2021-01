$!Lila Alburquerque renuncia al PLD y vuelve al PRSC

La diputada por San Pedro de Macorís Rafaela Alburquerque (Lila) renunció al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), del cual formó parte los últimos ocho años. La política vuelve a sus raíces: el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

Su dimisión del otrora partido de gobierno la hizo a través de una carta que dirigió a Temístocles Montás, presidente interino de la organización, en la que le explica que nunca se ha sentido parte de ellos.

“Durante mi militancia de ocho años en el partido intenté sentirme peledeísta, más no pude, los intereses de grupos no le me lo permitieron, nunca fui vista como una militante del PLD”, adujo en la carta que tiene fecha del 12 de enero, pero que fue entregada por ella misma este martes.

En la misiva dijo que en el tiempo que estuvo en el partido tuvo “que soportar múltiples sinsabores e incomprensiones”. Indicó que a pesar de haberse fracturado una pierna y estar en desventaja con los demás candidatos, “aun así gané la candidatura a diputada en buena lid con mis propios recursos”.

Manifestó que su permanencia en el PLD por todos esos años se debió “a su amistad personal” con el expresidente de la República, Danilo Medina. Dijo que sus sentimientos por él no variarán aunque se vaya de ese partido.

Alburquerque, quien fue presidenta de la Cámara de Diputados y embajadora en Taiwán más recientemente, habló con Diario Libre sobre su decisión y dijo que su retorno al PRSC se produce con la intención de levantar esa organización “como un homenaje” al extinto líder de ese partido y varias veces presidente del país, Joaquín Balaguer.

Dijo que quiere pasar su último tiempo en la política en su partido que la vio nacer y donde quiere morir.

Se van muchos con ella

Alburquerque reveló que no se va sola del Partido de la Liberación Dominicana, pues la acompañarán al PRSC muchas personas que siempre han estado con ella apoyándola y que trabajarán en el renacimiento de la organización colorada.

Dijo que ya todo está coordinado con la dirigencia reformista.