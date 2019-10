Lista de los precandidatos a senadores del PLD que vencieron en sus primarias

En las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se dio una batalla interna en unos casos muy apretadas, en otros no tanto. Aunque la Junta Central Electoral no ha declarado ganadores, el voto preliminar indica quiénes, entre los que están arriba con el 100 % de los votos computados, fueron más votados y cuáles no.

El senador Rubén Toyota, de Hato Mayor, fue el precandidato a senador con más diferencia de votos de todo el país al compararse con su oposición.

Rubén Toyota consiguió el 74.37 % de los votos de su provincia según los datos preliminares. Kenia Mejía Bisonó, de El Seibo, fue la segunda más votada con 70.66 %.

Entre los demás más votadas están Ángela Pozo, de Valverde, con 67.13 %; Antonio Cruz de Santiago Rodríguez (60.07%); Valentín Medrano de Independencia (59.92 %); Wilton Guerrero de Peravia (58.27 %).

También con más de 50% ganaron Rafael Calderón en Azua (56.86%), Felix Nova en Monseñor Nouel (54.39 %); Charlie Mariotti en Monte Plata (53.22 %); Javier Clark en Puerto Plata (52.58 %); Julio César Valentín en Santiago (52.06 %); Félix Estrella en San José de Ocoa (51.98 %); José Rafael Vargas en Espaillat (51.75 %); Tommy Galán en San Cristóbal (50.79 %); José del Castillo en Barahona (50.77 %) y Luis Canaan en Hermanas Mirabal (50.27 %).

Con 40 % o más ganaron en sus respectivas provincias Felix Bautista en San Juan de; Cristina Lizardo en Santo Domingo; Dionis Sánchez en Pedernales; Euclides Sánchez en La Vega; Heinz Vieluf Cabrera en Montecristi; Arístides Victoria Yeb en Montecristi; Amarilis Santana en La Romana; Goyo en Dajabón, Miguel Angel Jazmín en Samaná; y Manuel Paula en Bahoruco.

Los precandidatos menos votados a senador y ganaron fueron Yvan Lorenzo en Elías Piña (36.18 %), Franklin Peña en San Pedro de Macorís (33.69 %) y Rafael Paz en el Distrito Nacional (29.28 %). En ambos casos, la competencia de ellos fue contra más de un candidato.

En Elías Piña participaron Adriano Sánchez Roa (34.54 %) y Fernando Ramírez (25.38 %).

En el caso del Distrito Nacional, Paz compitión contra Roberto Salcedo (25.35 %); José Manuel Hernández Peguero (20.86 %) y Guarocuya Félix (8.34 %).