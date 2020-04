$!Llegan al país los 50 médicos que Gonzalo Castillo mandó a buscar a Cuba

En el recibimiento de los médicos, Alexander Castillo expuso que “nosotros estamos atendiendo el llamado de nuestros compatriotas dominicanos que estaban en Cuba. Inmediatamente nuestro socio accionista fundador, Gonzalo Castillo, dispuso que se enviaran seis aeronaves para buscarlos especialmente en estos momentos donde nosotros necesitamos a todos nuestros médicos en nuestro país. Pero además, atendiendo que estas personas querían estar cerca de sus familias, en casa, en estos momentos de crisis que vive el mundo por la pandemia del COVID-19”.

El grupo de 50 médicos se encontraban realizando especialidades en Cuba y se pusieron a disposición de las autoridades sanitarias de República Dominicana para unirse en la noble tarea de combatir el COVID-19, dice una nota de prensa.

“Teníamos la necesidad y la inquietud debido a que nuestra Facultades y nuestras Residencias estaban paradas, debido a la condición sanitaria. En mi caso particular, no estaba asistiendo al hospital, estaba recluido en la casa, haciendo gastos, pagando renta, alimentación, entonces por eso fue que nos motivamos a que ya había el grupo anterior y vimos la iniciativa de esta empresa y de su presidente de repatriar dominicanos, que quizás de una u otra manera, no podían venir a nuestro país; pero sí estábamos ansiosos y deseosos de regresar”, explicó Elvin Álvarez tan pronto bajó del avión.