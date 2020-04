$!Los acontecimientos del 24 de abril de 1965 hora por hora

7:00 P.M. Donald Reid Cabral, presidente de facto, se dirige al país por Radio Santo Domingo TV y anuncia tener bajo control el país, que el mismo estaba en calma y que daba un plazo a las guarniciones sublevadas hasta las 5.00 A.M. del día siguiente, 25, para deponer tu actitud. La confusión que pudo quedar sobre si había guarniciones sublevadas fue confirmada por Reid Cabral en su discurso, lo que provocó la reactivación de la decisión del pueblo en apoyar al contra golpe y retorno a la constitucionalidad. Las masas vuelven a las calles y el rumor público se reactiva en favor de los sublevados. Esa noche Wessin y Wessin ya había retirado su apoyo a Reid Cabral y éste, tratando de recuperarlo, lo nombra mayor general, en ese discurso dirigido al país. Wessin no se da por aludido y permanece atrincherado en San Isidro.

1.40 PM. El teniente coronel Rafael Polanco llama a su casa al general Elías Wessin y Wessin para informarle que el jefe de Estado Mayor del Ejército había sido arrestado por el capitán Peña Taveras y un grupo de oficiales y soldados. El general Wessin se dirigió inmediatamente al CEFA y convocó a una reunión de todo el personal disponible en ese momento, permaneciendo en ese campamento a la espera del desarrollo de los acontecimientos. Conferencia con la base aérea Diecinueve de Noviembre, con el general Pimpo De los Santos y sus oficiales, sobre la posición a adoptar frente a un aparente levantamiento militar cuyas fuerzas y objetivos desconocían. Sin embargo, no se producían reuniones para actuar de manera conjunta, lo que demostraba desde un principio, y lo que se vería más adelante en el discurrir de los acontecimientos, que había una falta de unidad entre ellos. Tanto como De los Santos, optaron por no ponerse a disposición del gobierno de facto. En la Diecinueve de Noviembre se enfrentaban dos posiciones: la primera planteaba el bombardeo inmediato de los rebeldes en sus campamentos y en la segunda, más flexible, urgían el contacto con los constitucionalistas para conocer sus objetivos y procurar un posible entendimiento, y solo usar la fuerza si fracasaban esas conversaciones. Prevaleció esta última posición, a pesar de candentes debates que se extendieron hasta las 7 de la noche.

7:45 P.M. El coronel Pedro Bartolomé Benoit arribó al CEFA en calidad de emisario del general De los Santos. (El general Wessin da la versión de que quien lo visitó fue el mismo general de los Santos). Según Wessin: «El general De los Santos vino y me pidió que me rindiera. Le contesté que se rindiera él, pero que yo me defendería (...) Le dije que se trataba de un levantamiento comunista y que yo prefería luchar hasta el fin y no rendirme».

Según la versión de Benoit, a su llegada al CEFA encontró a Wessin conferenciando con sus oficiales. Excediéndose en su misión, llegó a proponer que San Isidro, es decir, el CEFA y la Diecinueve de Noviembre juntos, se adelan- taran a los constitucionalistas, derribando al Triunvirato y estableciendo una Junta Militar, e invitar después al «otro bando» a incorporarse. Wessin no entendió ni compartió esos planteamientos respondiendo: «Ese levantamiento es comunista y hay que aplastarlo». Al Wessin ver la decisión de la Diecinueve de Noviembre de conversar con los constitucionalistas, se despidió de Benoit o De los Santos con ira: «Pues hagan lo que quieran y váyanse al carajo. Voy a presentar mi renuncia». La única acción detectada de Wessin ese 24 de abril fue el envío a la capital de cuatro oficiales: el coronel Morillo López, el teniente coronel Granpolver Medina Mercedes, el teniente Holguín Veras y otro oficial no identificado.

Ante Reid Cabral, la inacción de Wessin se justificaba por la falta de oficiales suficientes por ser sábado y que se había despachado a la mayoría a las 11.00 A.M. Sin embargo, en la madrugada había ordenado el acuartelamiento de sus fuerzas y contaba con más de dos mil quinientos hombres en ese momento. De los Santos buscaba ventajas en una eventual formación de la Junta Militar y simulaba lealtad a Reid Cabral.

7:53 P.M. Reid Cabral informó a la Embajada norteamericana que se proponía

«rodear el campamento constitucionalista 27 de Febrero con tropas leales y cortar los servicios».

A estas horas, seis buques de la Fuerza Anfibia Operativa Del Caribe, dirigidos por el USS Boxer, un por- ta helicópteros, se había acercado a las costas de Santo Domingo. Era una fuerza compuesta por 1,500 infantes de marina a bordo de esos buques que también transportaban carros de combate, vehículos blindados y artillería. Era habitual la acción de esta fuerza cada vez que algo anormal sucedía en la zona del Caribe.

11:30 P.M. Un coronel del Ejército Estadounidense acudió al sublevado “Campamento 16 de Agosto” a indagar sobre los acontecimientos y preguntó al Capitán Mario Peña Taveras sobre lo que sucedía. Este le respondió: “Lo que está pasando aquí es un problema de los dominicanos que va a ser resuelto por los dominicanos”.

11:30 P.M. Los militares sublevados volvieron a la acción. Tropas comandadas por el coronel Francisco Alberto Caamaño asaltaron la Intendencia del Ejército Nacional, a tiempo que otras agrupaciones de militares insurrectos ocupaban la ciudad de Santo Domingo.