$!Los empleos en el Gobierno, fuente de conflictos, escándalos y enojos en el PRM

El mea culpa de la gobernadora de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz Martínez, puso colofón al último exabrupto de dirigentes perremeístas por la búsqueda de empleos en el Gobierno, o parafraseándola, “disfrutar del manjar del poder”.

La expresión de Cruz Martínez fue demasiado estridente para ser obviada por la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, quien luego de una reprimenda pública a la gobernadora advirtió que existen funcionarios que tienen que ponerse “a tono con el concepto que nos llevó al poder”.

La dicha por la gobernadora de Montecristi no ha sido la única frase preocupante de un perremeísta. Desde que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) llegó al Gobierno ha tenido que apagar los fuegos ocasionados por dirigentes.

El pasado sábado 27 de abril, en una visita del presidente Luis Abinader a la región del Cibao, se refirió a las luchas que se están dando en Santiago donde existen denuncias de supuestas mafias para la repartición de cargos en el Gobierno. Abinader dijo a los perremeístas “quien la hace paga”, y pidió a quienes tengan conocimientos de irregularidades a que las lleven a la justicia.

El conflicto entre perremeístas se debe a que dos regidores de Sabana Iglesia denuncian que la Comisión de Empleos del PRM en Santiago está vendiendo los cargos públicos. En respuesta la gobernadora y presidenta del PRM en la provincia acusa a uno de los regidores de cobrar en dos instancias distintas del Estado.

Ramón Alburquerque es otro ejemplo. A una semana del PRM llegar al poder no aceptó el nombramiento en la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid) porque no fue lo acordado y desde entonces ha criticado los nombramientos en el Gobierno. Ha dicho que “a los popis los nombramientos le salen en tiempo récord”; no así a los wawawa".

El senador de Hato Mayor, Cristóbal Castillo, ha considerado “una burla vergonzosa” la lentitud con la que salen los nombramientos de los miembros de los perremeístas y dijo: “Es tiempo ya de que los perremeístas ocupen los puestos que se ganaron al sacar a los corruptos del gobierno del PLD en las elecciones de julio del 2020″.

La regidora del PRM Denny Báez, en Peravia, dijo que los perremeístas no aguantarán uno o dos años para llegar al poder.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, si tenemos que tirarnos a las calles lo vamos a hacer. Si tenemos que ir hasta la Presidencia lo vamos a hacer”, dijo al momento de exigir del manjar.

Por la situación que se ha dado en Peravia el senador Milciades Franjul ha dicho “que las bases del partido no han sido tomados en cuenta”, pero llamó a los compañeros de su partido a la prudencia luego de ocho meses en espera.

En Bonao los perremeístas han ido en protesta varias veces a la sede central del partido político en la provincia a pedir empleos. El senador de Monseñor Nouel, Héctor Acosta, ha dicho en más de una ocasión que “los compañeros, luego de 16 años, quieren ver su trabajo”.

A pocos días de asumir el Gobierno en Barahona quemaron gomas al tiempo de exigir puestos públicos en el Senasa.

El disgusto de los perremeístas mantiene ocupado al presidente del PRM, José Ignacio Paliza, quien es a la vez el ministro de la Presidencia. Paliza ha solicitado paciencia y prometido cargos a los perremeístas.

Lo mismo el expresidente Hipólito Mejía, quien ha dicho, con su conocido estilo, “que no hay empleo para tanta gente”.