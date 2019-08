Los presidenciales en un intenso activismo político

El día de ayer estuvo marcado por un intenso activismo político de los precandidatos presidenciales oficialistas y de la oposición, quienes encabezaron diferentes actos masivos en lo que podría definirse como una medición de fuerza.

En el Distrito Nacional, los postulantes peledeístas Francisco Domínguez Brito y Reinaldo Pared Pérez, encabezaron actos, el primero en el Palacio de los Deportes y el segundo en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En un encuentro con seguidores de 12 provincias, Domínguez Brito llamó a no improvisar ni volver al pasado, ni permitir que una minoría desprestigie la obra de gobierno.

"No es tiempo de inventos, no podemos dar paso a ofertas políticas improvisadas u oxidadas, no tiremos por la borda todo lo que hemos logrado. No podemos equivocarnos al elegir" aseguró.

Sostuvo que se debe seguir construyendo un nuevo país, ya que no es tiempo de vender el sueño de un Nueva York chiquito.

Pared Pérez, en el lanzamiento del Movimiento Juventud con Reinaldo, se comprometió a promover el desarrollo socioeconómico e intelectual de los jóvenes.

También denunció que oportunamente dará a conocer quiénes están detrás de una campaña “asquerosa y sucia” en su contra, de cuya situación, dijo, puso al tanto a los demás precandidatos de su partido. En la actividad, aseguró que es una historia en el PLD y “no un capricho de última hora”.

En la Gran Arena del Cibao, de Santiago, el también precandidato oficialista Gonzalo Castillo, celebró un encuentro con sus seguidores donde afirmó que representa la sangre nueva a la que el presidente Danilo Medina hizo referencia durante la alocución en la que anunció que no buscaría un tercer período como Jefe de Estado.

Agregó que esa sangre será, también, limpia, sana y llena de vida y lo convertirá en el candidato por el PLD y el próximo presidente dominicano.

Dijo que irá al Palacio Nacional a hacer cosas útiles al país, como siempre soñó el profesor Juan Bosch.

El expresidente de la República y también precandidato, Leonel Fernández, visitó la provincia Duarte y en un encuentro con seguidores proclamó que en un próximo gobierno suyo quienes formen parte del gabinete deben tener un compromiso de integridad y de honestidad con el pueblo dominicano.

“Todos los peledeístas que formen parte del próximo gobierno, que encabezaremos a partir de agosto de 2020, tienen el compromiso de gobernar íntegramente y honestamente a favor del pueblo dominicano”, exclamó Fernández.

Al encabezar una concentración en la Ciudad Agropecuaria vaticinó que obtendrá una aplastante victoria en las primarias internas del 6 de octubre.