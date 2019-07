Luis Abinader capitaliza liderazgo opositor en acto contra la reforma

El precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, logró reunir a importantes líderes de partidos opositores, y capitalizó así el rechazo opositor en la manifestación de este viernes contra los aprestos de reforma constitucional para habilitar al presidente Danilo Medina.

Con Abinader coincidieron frente al Congreso Nacional los directivos de los partidos Alianza por la Democracia (APD), Frente Amplio (FA), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), y las organizaciones cívicas Bien Común, El País que Queremos y del movimiento contra la corrupción Marcha Verde.

“Muchas gracias a Luis Miguel Decamps y al PRSD, a Max Puig de la APD, y Manuel Salazar del Frente Amplio por su apoyo y presencia en la manifestación patriótica de hoy (ayer) frente al Congreso Nacional, el cambio es cambiarlos”, tuiteó Abinader tras las manifestaciones.

Decamps constestó: “El país debe estar siempre primero. Las gracias no son necesarias, es una responsabilidad histórica luchar por nuestra democracia y por la no reelección como posición firme de nuestro PRSD a favor del pueblo dominicano”.

También Max Puig dijo que es un deber luchar sin dobleces por la preservación de los niveles de democracia alcanzados por el pueblo dominicano, enfrentando una reforma constitucional impulsada por el delito de prevaricación.

Desde las 8:30 de la mañana comenzó a llegar gente desde los distintos pueblos del país a la manifestación por el respeto a la Constitución de la República, convocada por Abinader.

Con cornetas, redoblantes, bicicletas, letreros que pedían respeto por la Carta Magna y hasta una vaca con un letrero colgado que decía: "La Constitución no está en venta", la gente logró expresarse.

Pasadas las 11:00 de la mañana avanzó la multitud desde la avenida Jiménez Moya con Mirador Sur hacia el Congreso, con Abinader a la cabeza de las tropas. Y al llegar a la explanada frontal donde se alojan los diputados y senadores, ofreció un emotivo discurso que despertó más de una vez el aplauso de los presentes.

"La demostración que encabezo hoy (ayer) hacia el Congreso Nacional en reclamo del respeto a la Constitución de la República es porque de ello depende la estabilidad del país para avanzar en el orden social, económico e institucional", fueron las primeras palabras del aspirante presidencial.

Abinader advirtió que si por alguna de las cámaras legislativas se llegara a someter el proyecto de modificación constitucional para permitir un nuevo mandato al presidente Danilo Medina, seguirá protagonizando movilizaciones masivas.

“Los policías y militares que mantienen rodeado nuestro Poder Legislativo son una muestra elocuente y evidente de lo que nos espera si no actuamos ya. Así comienzan las dictaduras, lo sabemos por experiencia propia, porque ya lo hemos vivido en nuestra historia dominicana”, agregó.

En medio de la multitud llegó el precandidato presidencial del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD) José Cristofher Ramírez lanzando dinero a quienes participaban en la manifestación.

“Los diputados, los senadores que están vendiendo su conciencia por el soborno y comprometiendo a la República Dominicana que nos digan si esto no es soborno (...) que me digan si esto no es corrupción”, vociferaba Ramírez mientras tiraba a la multitud billetes de RD$100.

