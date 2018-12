$!Luis Abinader dice que utilizarán el Presupuesto de 2019 en “nominillas”

El aspirante a la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, dijo que el Presupuesto General del Estado para el año 2019, aprobado por los diputados este miércoles, no ayuda en nada al país y que el Gobierno lo utilizará en “nominillas”.

“Nosotros tenemos una crítica a la calidad del gasto público en la República Dominicana, ese presupuesto en nada va a ayudar al pueblo y en nada va ayudar a eliminar la delincuencia, no va ayudar a mejorar la salud o a institucionalizar al país, por eso nuestros diputados votaron en contra, porque no representa mejoría para nuestra nación. Lo van a invertir en “nominillas” con gente que no trabajan, que son de la cúpula del PLD, en vez de pagarle mejores salarios a los policías e invertirlo en acueductos y otras necesidades de la población”, refirió Abinader al ser cuestionado por la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2019 por un monto de RD$921,810.6 millones.

El dirigente político también se expresó sobre la orden del presidente de la Confederación Nacional del Transporte (Conatra), Antonio Marte, a los choferes de esa organización para que no brinden servicio a ciudadanos haitianos, sin importar su status en territorio dominicano.

“Yo lo que creo es que hay una ley de migración y nosotros tenemos que atenernos a esa ley, según esa ley no debería de existir ningún inmigrante irregular en República Dominicana”, expresó Abinader al participar en la puesta en circulación del libro “Sin quinta pata” de la autoría de Eligio Jáquez.