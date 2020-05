$!Luis Abinader: el Gobierno tiene recursos para los trabajadores sin comprometer pensiones

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, afirmó que el gobierno tiene los recursos para ayudar económicamente a los trabajadores en la crisis sanitaria sin necesidad de utilizar los recursos de los fondos de pensiones.

Abinader recordó que propuso que se entreguen 10 mil pesos mensuales a los trabajadores formales e informales durante el tiempo de la emergencia por la pandemia, pero el el gobierno no ha tomado en cuenta a las personas que no tienen empleo formal y viven de lo que hacen día a día.

"¿Por qué nosotros comprometer la pensión de los trabajadores cuando el gobierno es que tiene que buscar el dinero actualmente?", cuestionó.

Precisó que el PRM solicitó a una comisión que estudie la propuesta de entregar el 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores.

"Tenemos que ver las implicaciones macroeconómicas que eso tendría en la economía dominicana. Lo que yo estoy diciendo es que estoy de acuerdo en atender a los trabajadores, que estoy de acuerdo en la necesidad que ellos tengan ahora. Nosotros desde el principio (propusimos) darle dinero desde el gobierno haciendo una readecuación del presupuesto", enfatizó.

Manifestó que si el gobierno no sabe de dónde obtener los recursos su "equipo económico puede decirles de dónde puede hacer ahorros para realmente atender los problemas y la situación de los trabajadores formales y también de los trabajadores informales que no cotizan y no recibirían nada del 30% como se ha planteado en algunos lugares de los fondos de pensiones".

"El gobierno tiene dinero para atender a los trabajadores ¿Y qué ahorro ha hecho el gobierno qué readecuación del presupuesto ha hecho para atender este periodo especial?", se preguntó entrevistado en el programa de televisión El Despertador.

Criticó que el Gobierno no haya tomado medidas de austeridad como rebajar los salarios de altos funcionarios, así como eliminar gastos que no se deben tener en momentos como el que se vive.

"El Gobierno tiene el dinero para atender a los trabajadores; tiene el dinero disponible para hacerlo", insistió.