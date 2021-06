Luis Abinader: "El que no se vacuna es el que comete un pecado"

El presidente Luis Abinader recibió la mañana de este viernes la segunda y última dosis de la vacuna Sinovac en el liceo Benito Juárez, del sector Cristo Rey, como refuerzo para lograr la inmunidad contra el covid-19.

Mientras estuvo sentado en reposo por unos minutos, como se recomienda tras la inoculación, el mandatario reprochó a dos mujeres mayores el no haber acudido a vacunarse antes, durante las etapas anteriores del Plan Nacional de Vacunación.

Una de ellas explicó a Abinader que no lo había hecho porque primero pidió dirección a Dios, quien supuestamente le confirmó que hacía bien en vacunarse.

"Yo soy católico creyente, cristiano, y el que no se vacuna es el que comete un pecado, no el que se vacuna", señaló Abinader. Agregó que "no hay ninguna razón dentro de la iglesia evangélica o católica para no vacunarse".

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el Gobierno imponga la obligatoriedad de vacunarse, Abinader dijo que el Gabinete de Salud no ha pensado en algún tipo de imposición ya que sobre el tema hay una discusión legal y constitucional.

Respecto a la jornada de vacunación desarrollada ayer jueves, no precisó la cantidad de personas que acudieron a inmunizarse, pero adelantó que en algunas provincias se vacunó el doble de los que normalmente lo hacen en un día.

Se recuerda que Abinader fue contagiado del coronavirus durante la campaña electoral, y se vacunó por primera vez el pasado día 5 de mayo en el Club San Carlos.