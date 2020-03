Luis Abinader ganaría con el 52%, seguido de Gonzalo Castillo con el 24%, y Leonel Fernández con el 17%

En este momento, está aprovechando las frustraciones de los votantes, no solo en torno a las elecciones, sino las profundas frustraciones en torno a una economía más débil y el aumento del costo de vida, el crimen y las drogas, y sobre todo, la corrupción y el papel que desempeña en el país. Pero para muchos, su voto está en contra del partido gobernante actual y un voto por el cambio, y menos un voto de fe en Abinader o el PRM.



“El deseo de cambio contra el PLD es fuerte, y Gonzalo Castillo ha sido elegido como el abanderado del partido”, dice Jessica Reis, quien dirigió la encuesta. “El voto de Leonel no se consolida detrás del PLD en una segunda vuelta. Puede que Abinader no gane en mayo, pero ciertamente debería sentirse bien antes de una segunda vuelta. Ha podido definirse a sí mismo como una opción para los votantes descontentos, incluidos los ex peledeístas que buscan un nuevo hogar”.