$!Luis Abinader: “Los estudiantes dominicanos son inteligentes, lo que falla es el sistema”

BARAHONA. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas, Luis Abinader, defendió la inteligencia de los niños, jóvenes y adolescentes dominicanos, y afirmó que las fallas que registra la prueba PISA en entendimiento de los escolares se origina en que las autoridades no se han planteado la calidad a la educación como una prioridad.

“Los niños y adolescentes dominicanos son inteligentes, muchísimos estudiantes dominicanos tienen un buen rendimiento escolar a lo largo de sus vidas, y muchos de ellos se gradúan con muy buenas notas en cursos de grado y post grado en universidades del exterior. Lo que está fallando es el sistema, es el modelo”, dijo Abinader en una conversación con periodistas locales en Barahona.

“Repito que fallas como esta detectada por la prueba PISA se deben a que el modelo de gobierno del PLD está completamente agotado, el sistema construido por su cúpula le ha fallado a la comunidad educativa y la sociedad dominicana. No solo no tiene respuesta en educación sino que no es capaz de resolver la inseguridad, la diferencia entre costo de la vida e ingresos de la gente, el desempleo, la falta de agua y los apagones”, citó.

Poco antes de iniciar la jornada que desarrolla hoy en apoyo a las y los candidatos a alcaldes, regidores, directores de distritos y vocales de Independencia, Bahoruco y de esta provincia, Abinader quiso conversar con periodistas locales sobre el tema y expresar su gratitud “por el portentoso respaldo que nos dieron ayer (sábado) Elías Piña y San Juan.

“Tengo que hacer una pausa en este recorrido, porque no podemos pasar por alto la impactante noticia que ha sido para el país las bajas calificaciones de nuestros estudiantes en matemáticas, ciencias y lectura, y que con respecto a 2015 hayan empeorado”, afirmó.

Aseguró que “lo peor de esa mala noticia es que se produce a pesar de que desde el 2012 se ha asignado el financiamiento del 4% del PIB para la educación escolar, lo cual evidencia que las fallas están en la visión equivocada y la mala gerencia del modelo educativo. Como hemos dicho en los “Lineamientos del Programa de Gobierno” la calidad educativa no puede reducirse a una aventura personal, depende del sistema educativo y este le ha fallado a la sociedad dominicana”.

Abinader consideró un despropósito que mientras acreditados organismos nacionales e internacionales están advirtiendo las deficiencias y la necesidad de cambiar el modelo educativo, el gobierno del PLD esté malgastando cientos de millones de pesos propagando que está haciendo una “revolución educativa”.

“Lograr una educación de calidad requiere desarrollar una estrategia que contemple elevado nivel de formación y permanente actualización del personal docente, adecuación curricular, aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, cierre de la brecha digital, atención integral a los niños, jóvenes y adolescentes, y dignificación de las condiciones de vida y de trabajo del magisterio”, afirmó.