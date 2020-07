$!Madrugan en el ensanche La Fe para sufragar; proceso empezó con 38 minutos de retrasos

Una larga fila de personas bordea las afueras de la Escuela Fidel Ferrer en el ensanche la Fe, del distrito Nacional , donde los ciudadanos empezaron a llegar desde las 5 de la mañana para ejercer el sufragio.

A las 7:30, con media hora de retraso, no habían comenzado las votaciones y comenzaron a aglomerarse las personas en el plantel escolar. No obstante, ya había llegado el personal de los colegios y dieron inicio al proceso a las 7:38 a.m, implementando el protocolo para evitar la propagacion del COVID-19.

“La gente está motivada a votar”, dice Isabel Reynoso, residente del sector, quien llegó al recinto a realizar su fila a las 5:30 de la mañana.

En la Escuela Fidel Ferrer están habilitadas 30 mesas electorales.

Los votantes se encuentran en dos filas separadas, una de hombres y otra de mujeres portando todos sus mascarillas y guardando distanciamiento.