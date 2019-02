$!Mal manejo de redes sociales puede ser mortal para un candidato

“En esta era, con tantas opciones de entretenimiento, no basta que un candidato político pueda hablar y que lo haga bien; se requiere de una causa que enarbole emociones como mensaje atractivo. Las redes sociales no ganan elecciones, pero no saber manejarlas es tan mortal como no disponer de ellas”.

Estas afirmaciones corresponden al estratega en comunicación política Raniero Cassoni, quien dictó este miércoles la charla “Realidades y mitos de las campañas electorales”, auspiciada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec).

“El nuevo marketing político requiere de sustancia, una tan original que transmita emociones”, dijo Cassoni, quien coordina el diplomado en “Diseño y Gerencia de Campañas Electorales” que impartirá el Intec a partir de marzo y que tendrá una duración de ocho semanas.

Recordó que en la última década se han producido una serie de transformaciones sociales a consecuencia de la innovación tecnológica que ha transformado la conducta ciudadana y con ello se aumentado el grado de exigencia de grupos sociales e individuos.

Entiende que ante los cambios en el mundo la política debe reinventarse cada día para responder ante las incesantes demandas sociales, por lo que se necesita formar candidatos que presenten una verdadera inspiración para el electorado.

“Si no se han dado cuenta de algo del electorado dominicano, es que les encanta una campaña política y no importa que no vayas para parte como se dice acá, pero sí te haces una caravana la gente va y dice me subí en la caravana, eso fue una fiesta”, dijo Cassoni quien afirmó que la conciencia colectiva del ciudadano ha cambiado.

A juicio suyo los grandes problemas de la democracia de hoy en los países es producto de que los partidos políticos y los políticos no han entendido que los ciudadanos están cambiando.

Cassoni afirmó además que sobre las campañas electorales se han cernido mitos o creencias que nublan la perspectiva profesional y reproducen un estigma sesgado sobre las elecciones, las democracias y la captación de votos por parte de los candidatos.