“Mano dura sin dictadura”, el nieto de Trujillo que quiere gobernar República Dominicana

- ¿Perdón? -

“He conocido muchos que sufrieron durante el régimen de Trujillo y he tenido experiencias hermosísimas. Muchos me han enfrentado, yo he aceptado sus críticas, sus ataques, con mucha humildad”, confía.

- Al estilo Trump -

Aunque no teme por su seguridad, afirma no ser “iluso” pues le está “pisando la cola a mucha gente”. Por ello dispone de un equipo de guardaespaldas “bien entrenado”. “Sé que papá Dios me cuida porque fue quien me metió en esto”.

Su plan del muro fronterizo con Haití -asegura- no es “xenofobia”, y apoya el que quiere construir con México el presidente estadounidense, Donald Trump.

“No es racismo (...), soy nacionalista”, matiza Domínguez, quien critica el presupuesto que un país “pobre”, como Dominicana, destina a la asistencia de unos 800.000 haitianos que trabajan en duras condiciones.

Si bien es cauto sobre los “logros” de la dictadura, rechaza la imagen que construyó de Trujillo el Premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa, quien acaba de publicar “Tiempos recios”, una novela en la que vincula a su abuelo con el asesinato del coronel golpista guatemalteco Carlos Castillo Armas, en 1957.

Mezclando igualmente historia y ficción, Vargas Llosa ya había retratado a Trujillo en “La fiesta del Chivo” (2000).

“Es un excelente escritor (...), pero un militar y político frustrado (...). Se ha convertido en crítico de gobiernos que no favorecen su ideología”, apunta.

A su juicio, Vargas Llosa carece de “fundamento” en los relatos sobre Trujillo, que considera una “fantasía que han querido vender como historia”.