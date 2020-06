Manuel jiménez: “La mayoría del pueblo quiere el cambio, el PRM ganará las elecciones”

Para el alcalde de Santo Domingo Este. Manuel Jiménez, observó que la mayoría de la población quiere un cambio de gobierno, por lo que garantizó que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato Luis Abinader ganarán en las próximas elecciones.

“El pueblo mayoritariamente quiere cambiar, ahí creo que no hay ninguna duda y no hay ni una encuesta que no lo refleje, y si quiere cambiar significa que el PLD no será más gobierno en nuestro país, el PRM nosotros pensamos que ganará las elecciones”, enfatizó.

Entrevistado en Diálogo Libre, del grupo Diario Libre, precisó que en las más recientes mediciones de simpatías que se han hecho en Santo Domingo Este el PRM y Luis Abinader están adelante con un 58%.

Jiménez recordó que él ganó la alcaldía con un 59.7%, por lo que se espera que en este mes de campaña Abinader llegue a ese mismo nivel de simpatías en el electorado.

“Nosotros no hemos hecho encuestas de valoración de la alcaldía, escuchamos mucho, sentimos la empatía que la gente tiene con la gestión y no ha ocurrido nada para descender, sino todo lo contrario, las acciones que hemos tomado todas hasta ahora han sido saludadas de forma entusiasta por los munícipes, estamos contentos con la reacción que hemos tenido hasta ahora”, enfatizó.