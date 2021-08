$!Margarita Cedeño critica manejo del Gobierno a la tormenta y tuiteros se lo reprochan

La exvicepresidenta de la República Margarita Cedeño cuestionó ayer las medidas preventivas que llevó a cabo el Gobierno para enfrentar los efectos de la tormenta Fred e inmediatamente su mensaje, publicado en una de sus cuentas de Twitter, fue vituperado por los usuarios de esa red social.

Cedeño escribió que la tormenta “ha causado graves daños” y se preguntó “¿qué pasó?”, “¿no se tomaron a tiempo las precauciones de lugar?”, a lo que respondieron con durezas los tuiteros.

A pesar de que el tuit de la también ex primera dama en los últimos dos gobiernos del expresidente Leonel Fernández (2004-2012) se publicó a las 7:00 de la noche de ayer, todavía después del mediodía de hoy llovían las ácidas críticas al post.

“Hay que saber dónde parar y dónde es mejor hacer silencio”, respondió Kathy Hernández (@kathyhdez).

La cuenta @AlMedina03, identificada como Negradeoro, le dice a Cedeño lo siguiente: “En 16 años (los gobiernos del PLD) no pudieron arreglar el sistema pluvial, no pudieron educar a la mayoría de la población para que deje de tirar basura a las calles, no pudieron poner el cableado subterráneo y si sigo no termino, vamos a ser coherentes”.

También A.N.A (@@abraham_adames reacciona con otra pregunta a la de Cedeño: “Doña dígame para cual tormenta usted y sus gobiernos se prepararon ? Compare 20 años con un año caramba doña usted fue parte del gobierno por 20 años que hicieron?”