$!Margarita Cedeño, de no quererla el Comité Político a ser la niña bonita del PLD

Las palabras de Danilo

“Anoche escuché decir que la vicepresidenta me llevaba 30 puntos y que la retiraron. Yo no sé si me llevaba 30 puntos porque nunca se midió, lo que sí sé es que ese Comité Político que está ahí le dijo no aceptamos esa candidatura, el candidato que vamos a apoyar es al compañero Danilo Medina”, fueron las palabras pronunciadas por el mandatario el 21 de octubre del año pasado cuando contestó a las acusaciones que hizo el expresidente Leonel Fernández cuando renunció del PLD.

En la ocasión, el mandatario se refirió a su candidatura presidencial del 2012, la cual aseguró fue aprobada por el CP de la organización y dijo que desconocía que una posible candidatura de Margarita Cedeño había sido “sacrificada” por el entonces presidente del PLD, Fernández, para evitar dividir el partido.