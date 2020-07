Margarita Cedeño: "Leonel fue muy machista al decir que no estoy a su nivel"

La vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández consideró que el expresidente Leonel Fernández fue "machista y arrogante" al declarar que no le respondía porque al ser candidata vicepresidencial no estaba a su nivel.

“Fue muy machista de su parte, no creo que fue apropiado, creo que las mujeres no sentimos, no sé, creo que fue un poquito arrogante”, manifestó Cedeño.

“No a mí, pero no ha caído como bien no, las mujeres se han sentido que fue una demostración de machismo. Yo lo que digo es que el machismo es como el embarazo, no se puede esconder”, expresó entrevistada en el programa Hoy Mismo.

“Tal vez ustedes”, respondió a la pregunta de que si estaba conociendo un Leonel Fernández que no conocía.