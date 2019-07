$!Margarita Cedeño: “Lo quiero mucho mi presidente Danilo Medina”

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, se refirió al discurso emitido por el presidente de la República, Danilo Medina, este lunes en donde anunció oficialmente que no optará por otro periodo gubernamental.

“Muy bien señor presidente Danilo Medina, conozco de su sapiencia política, su sagacidad como estratega y su sensibilidad como líder. Sé que usted no iba a poner al país ni al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en situaciones que representan un peligro, después de dos períodos de excelentes ejecutorias”, escribió a través de su cuenta personal de Twiter.

Cedeño, pidió a Dios para que se cierren todas las heridas creadas durante este proceso político, para que los amores se reencuentren y las uniones permanezcan en paz con felicidad.

Además, externó su cariño hacia Danilo Medina, indicando que no lo dejará solo. “Su obra de gobierno sensible y humana continuará, porque los peledeístas de bien lo llevamos en las venas”, manifestó. “¡Lo quiero mucho mi Presidente @DaniloMedina! Usted sabe que no lo dejaremos solo. Su obra de gobierno sensible y humana continuará, porque los peledeístas de bien lo llevamos en las venas.

“Hoy escuchamos un mensaje sopesado, esperanzador y generador de estabilidad y confianza. Un mensaje que el pueblo necesitaba y los que le queremos sin interés, lo esperábamos bien por ti, presidente. Tú obra siempre brillará”, expresó.