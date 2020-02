Margarita Cedeño tras operación: “Gracias al Señor todo salió bien y ya estoy de vuelta en casita”

Fue dada de alta médica este sábado la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, quien a través de sus redes sociales informó que está de vuelta en su casa para continuar con su proceso de recuperación.

Una Margarita muy sonriente, con los labios pintados y lentes de sol, dio las gracias a todos sus seguidores de redes sociales por el cariño que le mostraron, luego que se conociera la noticia de que había sido intervenida quirúrgicamente de emergencia debido a una apendicitis aguda.

“Muchísimas gracias por todo el cariño que me han manifestado, que me han expresado y ya estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias al señor todo salió bien y ya estoy de vuelta en casita, muy feliz y contenta y dentro de poco reintegrada a mis labores rutinarias, de mi trabajo y de mi política... Gracias por todo el cariño que me tienen, es recíproco. Sus oraciones también hicieron que todo saliera perfecto, en orden divino. Gracias”, dijo la vicepresidenta de la República, quien lucía de muy buen ánimo.

La operación fue realizada la mañana de ayer por los doctores Luis Betances, Gustavo Rojas y Fernando Contreras en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT). Margarita Cedeño salió del centro médico a las 8:00 de la mañana.

Margarita fue visitada por el presidente Danilo Medina, y por su esposo, Leonel Fernández, en horas de la tarde de ayer, además por su hijastro Omar Fernández, quien fue el primero en llegar al centro de salud, en horas de la mañana y dijo que la funcionaria estaba en franca recuperación.