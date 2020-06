$!Margarita cuenta la historia de su amor con Leonel

“No puedo decir esos tips, no vaya a decir alguna que él la está enamorando, pero hubo, antes que ser y descubrir que realmente había un amor, un amor sincero, un amor como lo define Gilberto Santa Rosa, un amor para la historia, como dos almas gemelas, antes de descubrir eso, hubo amistad de 20 años, claro que sí”, subrayó.

“Comenzamos a ver películas, no había Netflix, pero ambos somos coleccionistas de DVD (...) entonces él regalándome libros, novelas y, nada, hasta que llegó un abrazo, un besito, una cosa”, confesó.

Para ese entonces ya tenía a sus hijos mayores y se había divorciado de su primer esposo.

Sobre su matrimonio con él dijo que: “No nos pudimos casar así de inmediato, yo no quise porque en ese tiempo él estaba ya como presidente, entonces casarme era como bueno: “ella llegó de arribista a ser primera dama, entonces no, yo quise esperar que terminara él su gestión y que no iba a volver”. La unión se realizó en 2003.

De la salida de su esposo del partido en el cual militó por 46 años, Margarita dijo que esa situación le afectó mucho, pero que se apoyó mucho en su familia, lo cual no le impidió derrumbarse.

“Mucho, mucho, muchísimo”, respondió cuando Matías le preguntó si había llorado por ello.

“Yo me acuerdo que nos reunimos ahí ese domingo cuando él dio su discurso, yo me apoyé en mi familia, en mis hijos y bueno, yo ahí sí que me caí”, relató.