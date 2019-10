$!Margarita decidió quedarse en el Gobierno: ¿puede seguir a su esposo?

La posición en la que se encuentra la vicepresidenta Margarita Cedeño la ha llevado a una situación complicada: elegir entre seguir a su esposo Leonel Fernández y las responsabilidades que asume dentro del gabinete gubernamental del presidente Danilo Medina.

Cedeño ha dejado claro que no renunciará a sus funciones como vicepresidenta de la República e hizo hincapié en “la confianza que he recibido del Presidente Danilo Medina para dirigir el Gabinete Social”. Ha precisado que esas posiciones “no están en discusión alguna”.

Esto deja en evidencia que la vicepresidenta se siente parte fundamental del Gobierno del mandatario, un hecho necesario ante la línea de Pizarro trazada por el presidente Danilo Medina, en su discurso del pasado lunes 21 de octubre al advertir que no aceptará que políticos que ganaron candidaturas en las primarias y que pretendan irse del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) triunfen en sus respectivos torneos electorales: “En el PLD estamos abiertos y generosos pero tontos no somos. El que crea que nos va a tomar el pelo, se equivocó. Si nos quieren tomar el pelo, no pierdan su tiempo porque no van a ganar”.