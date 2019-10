$!Margarita dice está “en reflexión y oración” para definir su futuro político

“Mi situación, tan particular y única en la histórica política nacional, y quizás de toda la región, al igual que el panorama general del país, requiere que reflexione profundamente sobre mi futuro político”, adujo.

Añadió que está cierta en que la decisión que tomé debe estar por encima de los intereses personales y basada en el bienestar de la nación. “Estoy en reflexión y oración para que Dios me otorgue sabiduría y discernimiento y que su luz divina me acompañe, tal y como ha sido en todas las decisiones de vida que he tomado”, agregó la vicepresidenta.

Puntualizó que los valores de la lealtad, la honestidad y la solidaridad son su norte. “Permiten que aún en medio de la tormenta, pueda ser feliz y conservar la paz interior”, indicó en el texto en el cual destacó la formación en valores que le inculcaron sus padres.