$!Margarita quiere ser presidenta del país antes de que “se le caigan los dientes”

Decidida a no dejar pasar otro proceso electoral sin postularse para ocupar la Presidencia de la República, la exvicepresidenta Margarita Cedeño justificó este jueves la razón del porqué desde ahora se está acercando a los mandos medios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Durante una entrevista en el programa radial “El Sol de mañana”, la dirigente del PLD dijo que “es tiempo de corresponder a la sociedad que la ha respaldado en las encuestas desde el 2005”.

Indicó que obtuvo la ponderación de la sociedad para que se convirtiera en la primera presidenta del país en el 2012, 2016 y hasta destacó que pudo haberle ganado las elecciones del 2020 al actual presidente Luis Abinader en primera vuelta .

“En el 2020, saben ustedes que las encuestas me daban para ganar en primera vuelta al hoy presidente de la República, ustedes manejan encuestas”, dijo a los panelistas.

Cedeño consideró que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ganó los pasados comicios, sino que el PLD fue que perdió. Señaló que el pueblo no respaldó al PLD en esa ocasión porque reclamaba un cambio y una renovación que dijo, ella representa.

“Represento el cambio y la renovación que la gente quiere en el PLD”, manifestó, y aclaró que su partido no es machista y que ha cambiado, esto porque se ha dicho que no fue ponderada en los últimos tres torneos electorales por su condición de mujer.

“Decían que el Comité Político no me quería, que era machista, pues no, me adoran, soy su esperanza y me siento privilegiada por ser la carta ganadora de mi partido de la Liberación Dominicana”, expresó.

Jocosamente, ante un halago a su sonrisa por parte de uno de los panelistas, Cedeño expresó que adelanta sus aspiraciones a la Presidencia porque no esperará al expresidente Leonel Fernández (su esposo) para jugar un rol protagonista en el liderazgo del país.

“Tengo que ser candidata ahora y presidenta pronto, porque si espero a Leonel, se me caen los dientes”, acotó.

Cedeño fue vicepresidenta del país en dos ocasiones consecutivas y en las pasadas elecciones fue candidata a la vicepresidencia. Gonzalo Castillo era el candidato a la Presidencia por el PLD.