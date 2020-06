$!Margarita: “Tener el toque de queda nos limita el tiempo de hacer campaña”

Contrario a las acusaciones de la oposición de que el partido de Gobierno se está beneficiando del estado de emergencia para fines proselitista, se pronunció la vicepresidenta de la República y candidata a la misma posición, Margarita Cedeño, quien asegura que el no tener las limitaciones propias del toque de queda les daría “una grandísima oportunidad” para poder estar en campaña a tiempo completo.

“El estado de emergencia y tener el toque de queda nos limita el tiempo de hacer campaña”, explica Cedeño, quien sostiene que dicha disposición para hacer frente al COVID-19 no les permite “estar en campaña 24/7”.

La compañera de boleta del candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) salió al frente de las imputaciones que hacen los partidos Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo, cuyos legisladores se niegan a prorrogar por quinta vez el estado de excepción, alegando que se aplica el toque de queda “a conveniencia del candidato oficial, Gonzalo Castillo”.

“En mi caso yo no tengo que tomar licencia, tendría que sí respetar lo que se ha establecido por la ley de que tengo que hacer campaña a partir de las 4:00 de la tarde, pero resulta ser que de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche empieza el toque de queda, y ya a las 5:00 de la tarde la gente tiene que estar saliendo para su casa. Entonces, son dos horas que no me alcanzaría el tiempo para hacer la campaña”.

Este miércoles, la Cámara de Diputados conoce una nueva solicitud del Poder Ejecutivo de extender el estado de emergencia, pedido que fue aprobado en el Senado, pero que no cuenta con el voto favorable de la oposición en la cámara baja.

Las organizaciones opositoras consideran que el nuevo estado de emergencia por 17 días solicitado por el mandatario Danilo Medina no es necesario, debido a que el Gobierno reanudó las actividades económicas.

Politizando las ayudas sociales

Tras la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19, el Gobierno dominicano ha incrementado los aportes en subsidios sociales que entrega a varios sectores de la población, momentos en que el país se apresta a elegir a su próximo presidente, así como a las nuevas autoridades legislativas.

Sin embargo, desde la oposición entienden que el Gobierno está usando la asistencia social de manera populista para garantizar su continuidad en el poder y favorecer al candidato presidencial del oficialismo en las elecciones del 5 de julio.

Al respecto, Margarita Cedeño afirmó que la acusación de las fuerzas opositoras de que se están politizando las ayudas políticas se debe a que “algo tienen que decir cuando ven que van bajando” en las encuestas.

La vicepresidenta habló durante una entrevista para el Grupo Telemicro.