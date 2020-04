$!Mario Sosa: el regidor que recorrerá el camino de su gestión en bicicleta

Alejado de un lujoso vehículo, Mario Sosa Torres, quien con 9,168 votos se convirtió en el regidor más votado del país, llegó al acto de toma de posesión la mañana de este viernes en bicicleta, su medio de transporte desde hace seis años.

“Para mí fue algo cotidiano, el llegar al inicio de mi regiduría en mi medio de transporte. Andar en bicicleta para mí es un lujo, cuando uno anda en bici tiene una relación más íntima con la ciudad. Es una experiencia muy distinta a cuando uno se traslada en un carro”, expresó.

A nivel colectivo utilizar el transporte de dos ruedas contribuye a una movilidad más sostenible. El mismo no genera tapón, no contamina, no toca bocina, no produce ruido, no le hace daño a nadie y a la vez, haces ejercicio, argumentó Sosa Torres en entrevista para Diario Libre.

El joven economista de 30 años, al hacer referencia a su gestión, aseguró que el centro de su propuesta se dirige hacia lograr la articulación ciudadana a favor del trabajo colectivo y del bien común, “con proyectos e iniciativa que involucren a todos”.

Aseguró que, junto al colectivo Santo Domingo en Bici, del que forma parte, trabajará para que se implemente el Plan de Acción de Seguridad Ciclista, para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible.

Adelantó también que dará continuidad a la propuesta de “Arbolado Ciudadano”, con el propósito de ayudar a llenar de árboles el Distrito Nacional, para tener más sombra, mejorando la experiencia del peatón, ayudando a la purificación del aire, reduciendo el calor, y embelleciendo las calles de la ciudad.

“Otras iniciativas que la ‘regiduría ciudadana’ seguirá impulsando son la transformación del litoral de Santo Domingo, cuya primera fase de investigación se inició a través del Instituto Geográfico Universitario (IGU-UASD); la red de protección animal del Distrito Nacional; el fortalecimiento de la red nacional de bibliotecas públicas; y la promoción de un sistema de transporte colectivo interconectado y con capilaridad en toda la ciudad, para contribuir a la descongestión del tránsito”, señaló.