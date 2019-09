Maritza Hernández dice su precandidatura ha sido “invisibilizada” dentro del PLD

La precandidata presidencial por el PLD Maritza Hernández declaró este miércoles en Santiago que ha sido muy difícil mantener sus aspiraciones debido a que “se me estuvo invisibilizando por mucho tiempo”.

“Yo tengo que agradecerle a prensa dominicana, que ha sido que me ha mantenido visibilizada. Y yo creo en una política del tú a tú, y creo en una política en donde debes conquistar el corazón del pueblo con tu oferta de gobierno, y por eso no me preocupa lo que otros candidatos puedan hacer, si es con sus medios económicos, el pueblo decidirá finalmente, porque tiene el sartén por el mango, si quiere ser comprado o si quiere votar por lo que quiera. La elección está ahí”, dijo la aspirante durante un acto en Santiago.

Hernández también favoreció la unificación de las elecciones previstas para el 2020, tal como lo han propuesto varios sectores políticos del país.

“Entiendo que con ello se le ahorraría una gran cantidad de dinero al Estado, ya que dos comicios en el mismo año conllevarían un gran despliegue de personal y recursos económicos”, subrayó Hernández al participar en una conferencia de prensa en esta ciudad.

Presentó de manera general cómo dirigiría desde el Poder Ejecutivo a la República Dominicana y la forma en que enfrentaría los diversos problemas sociales, económicos, de salud, educación, agricultura e incluso del comercio exterior.